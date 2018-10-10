Дондуа: Все признают, что механизмы Эргнети и Гали важны и должны сохраняться

10.10.2018 22:23 Риторически или декларировано все признают, что механизмы Эргнети и Гали важны и должны сохраняться, — об этом по завершении Женевских международных переговоров Первому каналу заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа.



«Сегодня оба механизма, т.е. механизмы Эргнети и Гали под угрозой. Одним из главных предметов обсуждение было это, чтобы все сделали все, вернулись к столу переговоров, так как это – самый важный компонент, который вносит вклад в обеспечение сравнительной безопасности на месте», — отметил Давид Дондуа.



По его словам, по этому вопросу сопредседатели переговоров были единогласны.



«Я не могу сказать вам о конкретном результате, так как конкретного результата не было. Одно, что обнадеживает, это то, то риторически или декларировано все признают, что это – важные механизмы и должны сохраниться. За риторикой некоторых мы не видим до конца реальной готовности, так как механизмы используются для шантажа, провокаций, политизации темы и это мешает процессу. Не могу решительно сказать ни хорошего, ни плохого. Я все же надеюсь, что здравый смысл победит и работе этих механизмов ничего не будет мешать», — заявил Давид Дондуа.



45-ый раунд Женевских международных переговоров завершился.



После встречи комментарий сделал и заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, который говорил о списке Отхозория-Татунашвили и отметил, что «список санкционных лиц вводит положение в тупик».















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