Премьер Армении планирует уйти в отставку 16 октября

10.10.2018 23:07 Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует уйти в отставку 16 октября для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом, как сообщают армянские СМИ, Пашинян сказал французскому телеканалу France24.



«Внеочередные выборы должны состояться 9-10 декабря. Это произойдет, когда я 16 октября подам в отставку», - сказал Пашинян.



Напомним, что 3 октября президент Армении подписал подготовленные по распоряжению Пашиняна указы об увольнении всех министров и губернаторов, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн" (депутаты этих партий голосовали за "контрреволюционный" закон).



Пашинян заявил, что, как только указы вступят в законную силу, он сам подаст в отставку, при этом продолжит исполнять обязанности премьера.















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