Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Россия отказалась от приглашения на учения в лабораторию Лугара - предпочтительнее паранойя


10.10.2018   23:20
Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что Россия получила приглашение на учения в грузинской лаборатории Лугара, однако отказалась от участия в них, передает РИА «Новости».

По его словам, причиной отказа стало нежелание российской стороны участвовать в легитимизации деятельности исследовательского центра. По мнению Карасина, лаборатория Лугара представляет опасность, «поскольку никто не понимает, что и зачем там исследуется или производится».

Замминистра отметил, что за один визит невозможно понять, над чем работают лаборатории.

«Есть разные степени закрытости. Непонятно, в какие именно отделы поведут международных экспертов», — добавил Карасин.

Напомним, что в России в последние годы царит полная паранойя по поводу деятельности Исследовательского центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара. В Грузии полагают, что цель этих заявлений российской сторон ы- опорочить сотрудничество Грузии с ее главным стратегическим партнером, Соединенными Штатами Америки.

В Грузии указывают на полную абсурдность российских пропагандистских клише по поводу деятельности лаборатории Лугара.

«Наша оценка такова, что это – очередная пропаганда той лжи, которую постоянно ведет Российская Федерация и пытается в этой конкретной части опорочить наше сотрудничество с Соединенными Штатами Америки», - заявили в МИД Грузии по поводу российских инсинуаций и пригласили представителей этой страны посетить лабораторию и самим убедиться в безопасности этого центра. Следует отметить, что до этого несколько раз в лаборатории побывали и российские журналисты, однако после того, как они осветили увиденное в ключе российской антигрузинской пропаганды, им закрыли туда вход.

Руководитель лаборатории Лугара Паата Имнадзе рассказал журналистам о том, как благодаря сотрудникам лаборатории удалось поставить правильный диагноз и вылечить российских детей, приехавших в Грузию на отдых.

Многочисленная группа детей из России прибыла в Грузию в августе 2018 года и отправилась в горы. Во время отдыха в горах пятеро детей заболели. Врачам не удалось сразу поставить точный диагноз. На помощь пришли специалисты лаборатории, где занимаются эпидемиологическим надзором за заразными заболеваниями. Благодаря их исследованию, ребятам провели правильное и своевременное лечение.

На специальной пресс-конференции руководители центра Лугара рассказали также о том, как благодаря сотрудникам лаборатории удалось поставить правильный диагноз и вылечить российских детей, приехавших в Грузию на отдых.

«Это были дети, которые приехали на экскурсию. Видимо, из-за несоблюдения гигиенических условий, они заразились болезнью, которая вызвана плохими кишечным палочками. Отличить плохие кишечные палочки от обычных очень сложно. В «центре Лугара» правильный диагноз поставили за несколько часов. У них были генетические маркеры этих плохих кишечных палочек. Детям провели правильное лечение, и они отправились домой здоровыми», — сказал Руководитель лаборатории Лугара Паата Имнадзе.









Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Стоимость экспортных грузинских вин выросла на 22%
Правительство Грузии не собирается снижать акцизную ставку на нефтепродукты
Правительство Грузии планирует возобновить программу поддержки села
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыров съездил к Евкурову в Ингушетию
США высоко ценят вклад Азербайджана в обеспечение безопасности в Афганистане - Джордж Кент
Суд Лондона заморозит активы жены бывшего азербайджанского банкира
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна