Россия отказалась от приглашения на учения в лабораторию Лугара - предпочтительнее паранойя

10.10.2018 23:20 Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что Россия получила приглашение на учения в грузинской лаборатории Лугара, однако отказалась от участия в них, передает РИА «Новости».



По его словам, причиной отказа стало нежелание российской стороны участвовать в легитимизации деятельности исследовательского центра. По мнению Карасина, лаборатория Лугара представляет опасность, «поскольку никто не понимает, что и зачем там исследуется или производится».



Замминистра отметил, что за один визит невозможно понять, над чем работают лаборатории.



«Есть разные степени закрытости. Непонятно, в какие именно отделы поведут международных экспертов», — добавил Карасин.



Напомним, что в России в последние годы царит полная паранойя по поводу деятельности Исследовательского центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара. В Грузии полагают, что цель этих заявлений российской сторон ы- опорочить сотрудничество Грузии с ее главным стратегическим партнером, Соединенными Штатами Америки.



В Грузии указывают на полную абсурдность российских пропагандистских клише по поводу деятельности лаборатории Лугара.



«Наша оценка такова, что это – очередная пропаганда той лжи, которую постоянно ведет Российская Федерация и пытается в этой конкретной части опорочить наше сотрудничество с Соединенными Штатами Америки», - заявили в МИД Грузии по поводу российских инсинуаций и пригласили представителей этой страны посетить лабораторию и самим убедиться в безопасности этого центра. Следует отметить, что до этого несколько раз в лаборатории побывали и российские журналисты, однако после того, как они осветили увиденное в ключе российской антигрузинской пропаганды, им закрыли туда вход.



Руководитель лаборатории Лугара Паата Имнадзе рассказал журналистам о том, как благодаря сотрудникам лаборатории удалось поставить правильный диагноз и вылечить российских детей, приехавших в Грузию на отдых.



Многочисленная группа детей из России прибыла в Грузию в августе 2018 года и отправилась в горы. Во время отдыха в горах пятеро детей заболели. Врачам не удалось сразу поставить точный диагноз. На помощь пришли специалисты лаборатории, где занимаются эпидемиологическим надзором за заразными заболеваниями. Благодаря их исследованию, ребятам провели правильное и своевременное лечение.



На специальной пресс-конференции руководители центра Лугара рассказали также о том, как благодаря сотрудникам лаборатории удалось поставить правильный диагноз и вылечить российских детей, приехавших в Грузию на отдых.



«Это были дети, которые приехали на экскурсию. Видимо, из-за несоблюдения гигиенических условий, они заразились болезнью, которая вызвана плохими кишечным палочками. Отличить плохие кишечные палочки от обычных очень сложно. В «центре Лугара» правильный диагноз поставили за несколько часов. У них были генетические маркеры этих плохих кишечных палочек. Детям провели правильное лечение, и они отправились домой здоровыми», — сказал Руководитель лаборатории Лугара Паата Имнадзе.





















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