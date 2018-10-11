Лидер партии «Гирчи» просит миллион у банка Бидзины Иванишвили

11.10.2018 10:57 Кандидат в президенты Грузии от оппозиционной партии «Новый политический центр – Гирчи» Зураб Джапаридзе официально обратился в банк «Карту», основателем которого является председатель правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили, за кредитом в размере одного миллиона лари (около 380 тысяч долларов).



Согласно Избирательному кодексу Грузии, кандидат в президенты, набравший на выборах в первом туре более 10% голосов, имеет право потребовать от государства возмещения расходов на предвыборную кампанию в размере не более 1 миллиона лари.



Как уже сообщалось, именно в банке «Карту» 1 октября оформила заем на 1 миллион лари Саломе Зурабишвили , кандидатуру которой на президентских выборах поддерживает правящая партия.



При этом Зурабишвили уверена, что ей не придется платить банку проценты, так как она не только получит 10% голосов в первом туре, но и победит на выборах.

Что касается Джапаридзе, то он пока не получил ответа от банка «Карту».



«Они оставили мою заявку и документы, которые подтверждают, что я действительно являюсь кандидатом в президенты. Дали мне свою контактную информацию и сказали, что рассмотрят вопрос. То есть, на данный момент в «Карту банке» рассматривается, дадут ли мне в кредит один миллион лари, чтобы использовать их в оставшиеся до выборов дни и взорвать кампанию», — сказал Джапаридзе.



Президентские выборы в Грузии состоятся 28 октября.



Следует отметить, что Джапаридзе не входит в тройку тех кандидатов в президенты, которых выявили опросы общественного мнения – это Григол Вашадзе от объединенной оппозиции, Саломе Зурабишвили и Давид Бакрадзе от партии «Европейская Грузия». Если верить результатам большинства опросов, Джапаридзе вряд ли наберет в первом туре 10% голосов.



Партию «Гирчи» в 2015 году создали несколько политиков, покинувших ряды бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Среди целей организации была названа легализация марихуаны. Партия придерживается ультра-либеральных взглядов, в том числе и в вопросах экономики.



В июле 2018 года именно лидеры «Гирчи» выиграли дело в Конституционном суде Грузии и добились легализации употребления марихуаны.



В апреле 2017 года партия начала новую кампанию — за освобождение молодежи от обязательного воинского призыва. Активисты партии зарегистрировали организацию «Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии — Библейская свобода», в которой молодых людей регистрируют в качестве священнослужителей. Согласно закону, священнослужители освобождаются от воинской повинности. Такими действиями «Гирчи» добивается упразднения обязательного призыва в пользу профессиональной армии.



По последним данным, благодаря инициативе «Гирчи» службы в армии избежали более 4,3 тысячи человек призывного возраста.



Кроме того, Джапаридзе – единственный кандидат в президенты, который во время кампании разместил свои рекламные баннеры на популярном порносайте PornHub. Если кликнуть на один из баннеров, пользователь автоматически переходит на страницу в поддержку Джапаридзе и может заполнить на ней электронный бланк.















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