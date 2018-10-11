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В Польше пользователей Интернета будут учить распознавать фейки


11.10.2018   11:21
Польское агентство прессы совместно с Facebook начинают образовательную кампанию по выработке навыков у Интернет-пользователей отличать правдивую информацию от фейков. Об этом информирует РАР.

"С помощью страницы РАР в Facebook мы хотим дать пользователям 10 указаний, которые должны поощрить к критическому мышлению при оценке новости", - сообщил руководитель секции Facebook в Польше и странах Балтии по вопросам публичной политики Якуб Туровский.

"Не верь заголовкам, обрати внимание на фото, проверь источник, поищи мнения других людей по этому поводу",- под таким девизом начинается информационная кампания.

Как сообщил Туровский, среди указаний будет, например, проверка адреса URL, ведь большинство фейковых страниц подражают настоящим, нетипичное форматирование новостей, поскольку фейковые новости содержат много орфографических и других ошибок.

Представитель Facebook в Польше сообщил, что много фейков создаются фиктивными профилями, компания пытается их ликвидировать. По его словам, во многих странах компания совместно с локальными партнерами осуществляет факт-чекинг, проверяя, какие новости являются правдивыми, а какие нет.







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