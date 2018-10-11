«Левая рука» Иванишвили просила Россию помочь в свержении Саакашвили

11.10.2018 11:43 Не состоявшаяся встреча с Владимиром Путиным и рассмотрение плана смены власти в Грузии - телекомпания "Рустави 2" раздобыла скандальные записи, где приближенный к Бидзине Иванишвили бизнесмен Вано Чхартишвили («правой рукой» бизнесмена считается его любимый племянничек Уча Мамацашвили) рассказывает, как он встретился с начальником администрации президента России Сергеем Нарышкиным, которого просил свергнуть власть Саакашвили.



По записям подтверждается, что особо влиятельный в окружении экс-премьера Вано Чхартишвили вел тайные переговоры с Москвой еще во время прошлой власти.



Участники разговора в опубликованной записи проходят также по скандальному делу "Омега группы" - Заза Окуашвили, Георгий Чубинидзе, и Вано Чхартишвили. Эта аудио запись подтверждает не только давление власти на бизнес, и требование политической дани. Из записи выясняется, что близкое окружение лидера "Грузинской мечты" в течение ряда лет тесно связано с кремлевскими лидерами, и использовало эти связи для смены власти в Грузии.



Вано Чхартишвили: "Когда во время Миши я был в Лондоне, встретился с Нарышкиным. Нарышкин был крупной фигурой в России, начальником администрации Путина, потом был председателем парламента, и мы встретились в Германии. Вот он и сказал мне, что устроит встречу с Путиным, а я сказал ему, мол, что я должен ему сказать, я не готов к встрече. Нарышкин был удивлен, мол, ты первый человек, отказавшийся от встречи. Я сказал ему, если будет что-то такое, чтобы встретится с Путиным, поздороваться с ним за руку, первым делом помогите свергнуть Мишу, если существует какой-либо такой инструмент. Вот я и сказал ему, что можно, как можно, потом он коротко прошел там эти вопросы с Лавровым, с тем, этим, и не смог предложить нам ничего такого, чтобы приехать сюда, и потом продать здесь что-то. Потом он пошел к председателю парламента.



Между прочим, это очень серьезный тип, сейчас он начальник охраны Бидзины".



В записи говорится о начальнике охраны Бидзины Иванишвили, но из-за плохой слышимости не удалось установить, какая была роль начальника охраны во время этих переговоров.



В скрытой записи Вано Чхартишвили утверждает, что необходимы прямые переговоры власти с Россией, и послания, переданные в Кремль только через оппозицию неэффективны. По его же словам, с русскими должна говорить власть.



В конце этой записи есть одна значительная деталь, где Вано Чхартишвили говорит об отношениях власти Грузии и России и намекает, что команда Иванишвили находится под влиянием Москвы.



При этом разговоре не присутствовал бывший министр спорта Леван Кипиани. Соответственно, под вопрос ставится версия, которую он дал следствию в связи с распространенными записями. Из-за высокого общественного интереса к делу вчера главная прокуратура обнародовала протокол допроса Левана Кипиани. В информации, которую дал прокуратуре, Кипиани утверждает, что записи были постановкой Зазы Окуашвили.

















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