Цулукиани пригласила министра юстиции Армении на открытие дома юстиции в Ахалкалаки

11.10.2018 12:04 В рамках 17-гого всемирного саммита Франкофонии в Ереване, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани встретилась с армянским коллегой Артаком Зейналяном.



По информации пресс-службы министерства юстиции Грузии, министры двух стран говорили о традициях отношений между Арменией и Грузией в сфере юстиции и рассмотрели вопросы будущего сотрудничества.



Тея Цулукиани ознакомила Артака Зейналяна с реформами, под руководством министерства юстиции в Грузии и говорила о планах ведомства на будущее. На двухсторонней встрече она обратила внимание на реформы правосудия, защиты прав женщин и детей, доступности государственных сервисов и в направлении ресоциализации-реабилитации осужденных.



«Мы договорились, что будут созданы рабочие группы для обмена опытом в этих сферах; мы договорились, совместно открыть инфраструктурные проекты, в том числе и Дома юстиции, чтобы наши коллеги на месте увидели, насколько важным является доступность сервисов для граждан. Первое такое открытие состоится очень скоро – мы совместно откроем Дом юстиции в Ахалкалаки; договорились, что грузинские и армянские заключенные будут переданы соответствующим странам, чтобы облегчить семьям контакт со своими заключенными в период отбывания наказания», — заявила министр юстиции Грузии.















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