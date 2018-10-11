Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Цулукиани пригласила министра юстиции Армении на открытие дома юстиции в Ахалкалаки


11.10.2018   12:04
В рамках 17-гого всемирного саммита Франкофонии в Ереване, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани встретилась с армянским коллегой Артаком Зейналяном.

По информации пресс-службы министерства юстиции Грузии, министры двух стран говорили о традициях отношений между Арменией и Грузией в сфере юстиции и рассмотрели вопросы будущего сотрудничества.

Тея Цулукиани ознакомила Артака Зейналяна с реформами, под руководством министерства юстиции в Грузии и говорила о планах ведомства на будущее. На двухсторонней встрече она обратила внимание на реформы правосудия, защиты прав женщин и детей, доступности государственных сервисов и в направлении ресоциализации-реабилитации осужденных.

«Мы договорились, что будут созданы рабочие группы для обмена опытом в этих сферах; мы договорились, совместно открыть инфраструктурные проекты, в том числе и Дома юстиции, чтобы наши коллеги на месте увидели, насколько важным является доступность сервисов для граждан. Первое такое открытие состоится очень скоро – мы совместно откроем Дом юстиции в Ахалкалаки; договорились, что грузинские и армянские заключенные будут переданы соответствующим странам, чтобы облегчить семьям контакт со своими заключенными в период отбывания наказания», — заявила министр юстиции Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Начинается реабилитация дворца Романовых в Ликани
Сенаторы США предложили Европе помощь в отказе от энергоресурсов из России
Стоимость экспортных грузинских вин выросла на 22%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главу банка в КБР заподозрили в мошенничестве на ₽660 млн
СМИ: благотворительный фонд имени Кадырова приписал себе заслуг на 1,3 млрд рублей
Видео с извинениями оскандалившегося в метро чеченца опубликовано после угроз Кадырова
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна