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Григол Вашадзе подтвердил готовность к дебатам с Саломе Зурабишвили и Давидом Бакрадзе


11.10.2018   12:43
Кандидат в президенты от оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе подтвердил готовность участвовать в дебатах с Саломе Зурабишвили и Давидом Бакрадзе на Первом канале 24 октября.

«Я уже 100 раз говорил и повторю, что готов к дебатам в любое время на любом общенациональном канале. Почему вы сомневаетесь в моей готовности? Это мой долг вновь показать грузинским избирателям, что у оппозиции в Грузии есть один кандидат и оппозицией является только объединенная оппозиция «Сила в единстве»,- заявил Григол Вашадзе.

24 октября в 22:00 на Первом канале запланированы дебаты кандидатов в президенты Саломе Зурабишвили, Григола Вашадзе и Давиде Бакрадзе. На встрече в Общественном Вещателе представители кандидатов подтвердили участие Зурабишвили и Вашадзе. По словам представителя Бакрадзе, поскольку он не находится в Грузии, его официальная позиция об участии в дебатах станет известна 12 октября.






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