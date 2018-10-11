В России не будут открыты избирательные участки по выборам президента Грузии

11.10.2018 13:01 Россия не планирует открывать избирательные участи по выборам президента Грузии, - сообщили сегодня в ЦИК Грузии.



"Граждане Грузии смогут проголосовать на выборах президента Грузии на 59 участках в 43 странах мира, однако в России из-за отсутствия дипломатических отношений с Россией избирательные участки открыты не будут", - передает РИА Новости.



Чтобы проголосовать на президентских выборах, проживающие за рубежом грузинские граждане должны встать на учет в консульствах и посольствах Грузии или пройти регистрацию онлайн, - добавили в ЦИК России.



Напомним, последние прямые выборы президента Грузии пройдут в стране 28 октября. Президент впервые будет избран не на пять, а на шесть лет, и в последний раз всеобщим голосованием.















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