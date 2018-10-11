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Чугошвили: Россия должна остаться в Совете Европы, чтобы использовать против нее Страсбургский суд


11.10.2018   15:46
Первый заместитель председателя парламента Грузии, руководитель грузинской делегации в Страсбурге Тамар Чугошвили заявляет, что в последний период отношения между Парламентской ассамблеей и комитетом министров напряжены и есть процессы, которые беспокоят членов Парламентской ассамблеи.

«Никто не хочет, чтобы Россия выходила из Совета Европы, потому что, если это произойдет, на нее не будут распространяться требования Страсбургского суда. Мы хотим, чтобы Россия оставалась в Совете Европы, чтобы мы могли использовать против России Страсбургский суд, как механизм. Естественно, есть довольно большой интерес, чтобы Россия была членом совета и в том числе, на нее распространялись решения Страсбургского суда, но Россия должна выполнять свои обязательства и должна заплатить членский взнос. Пока она нарушает эти условия, и если так будет продолжаться, возможно, в какой-то момент встанет вопрос об исключении, но наша общая задача, чтобы Россия начала выполнять взятые на себя обязательства», — заявила Тамар Чугошвили.

По словам руководителя парламентской делегации Грузии, идет сложный политический процесс, и Парламентская ассамблея пытается выйти именно из этого сложного положения, начав работу над процедурными изменениями.

«Я думаю, что этот процесс пошел в неправильном направлении. В конце концов, Совет Европы принял правильное решение, когда не вынес ту резолюцию, которая была предложена», — заявила Тамар Чугошвили.






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