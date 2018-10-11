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Россия не вернется в ПАСЕ в январе и не будет платить взносы за весь год - генсек Совета Европы


11.10.2018   16:17
Россия не намерена возвращаться в январе в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), заявил в четверг генсек СЕ Турбьерн Ягланд.

"Мне было сказано, что Россия не вернется в январе в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Они не будут платить за весь год", - сказал Т.Ягланд, отвечая на вопросы членов ПАСЕ.

"Нам нужно верстать бюджет, который примет во внимание этот факт", - отметил генсек Совета Европы.






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