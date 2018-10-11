Вселенский патриархат снял анафему с Филарета

11.10.2018 17:03 С предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской православной церкви Макария анафема, наложенная Русской православной церковью. Обоих священнослужителей Синод Вселенского патриархата восстановил в каноническом сане, сообщает orthodoxia.info.



"Оба являются предстоятелями двух раскольнических церквей, которые действуют на территории Украины и обратились к Вселенскому Патриархату, ссылаясь на право апелляции", – говорится в сообщении.



Пока не известны детали и условия решения Синода, ожидается официальное заявление Вселенского Патриархата.















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