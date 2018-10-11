Оппозиция отзывается на план встречи бизнесмена Вано Чхартишвили с Путиным, и свержения власти Саакашвили

11.10.2018 17:08 Член партии "Европейская Грузия" Ирма Надирашвили отзывается на очередную запись в связи с делом "Омега группы", распространенной телекомпанией "Рустави 2", и называет Вано Чхартишвили "предателем родины".



"Более омерзительно то, что Чхартишвили просил помощь в этом деле у России, танки которой стоят здесь, под Тбилиси. Во всех странах, на всех языках у этого есть единственное название, и одна оценка - предательство своей родины. Очень жаль, что Чхартишвили в первом ряду среди советников Бидзины Иванишвили, Иванишвили советуется с ним о делах страны, и вместе с ним налаживает коррупционные схемы. Чего мы должны ждать, что после Левана Кипиани выступит господин Вано Чхартишвили, и скажет, что Окуашвили тренировал его, и записывал дубли предательства родины? Мы и это услышим? Что ж, подожду, какой новый спектакль придумает прокуратура"- заявила Ирма Надирашвили.



К информации: в скрытой записи, распространенной вчера телекомпанией "Рустави 2", говорят основатель "Омега группы" Заза Окуашвили и Вано Чхартишвили. Из разговора Чхартишвили выясняется, что он вел переговоры с окружением президента Владимира Путина, чтобы свергнуть правление экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.



По словам оппонентов власти, если аутентичность записи будет установлена, следственные органы должны будут принять адекватные меры. Недавно Чхартишвили распространил заявление, и назвал записи "мыльной оперой":



"Действительно нельзя недооценивать фантазию сценариста этих сериалов, Михеила Саакашвили. Оперетты "Зазапикчерс" продолжаются, и каждая новая запись гораздо более "скандальная" чем предыдущая. Нечего сказать, меня окончательно "расшифровали", и "причислили" к участникам глобальных политических процессов. Что кроме благодарности могу сказать. Знаю, что к финалу они держат более крупный "компромат".



Несмотря на такую "опасность", какой бы сюжет ни сочинили, или какой бы "уликой" не угрожали мне, я не прекращу судебную тяжбу, начатую против "Рустави 2" и Ники Гварамия, и "Иберия" и Зазы Окуашвили, как в Грузии, так и Великобритании. Такие жалкие попытки не перекроют тот бесспорный факт, что два ведущих лондонских экспертных бюро посчитали, что скрытые записи, распространенные в последнее время в этих телекомпаниях, претерпели манипуляции вручную, и представляют монтаж записей, сделанных в разное время и в разном месте".

















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