«Мечта» обещает существенный рост зарплаты учителей с 2020 года

11.10.2018 17:30 В проекте бюджета на 2019 года рост зарплаты педагогов не предусмотрен. Зарплата учителей увеличится на 250 лари с 2020 года, заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе.



По его словам, в текущем году рост заработной платы коснется только тех педагогов, которые повысят свой учительскую категорию посредством сертификации.



«В 2019 году повышение зарплаты учителей, кроме тех, кто перейдёт в более высокую категорию, не запланировано. Как уже было объявлено премьер-министром и министром образования, существенный рост зарплаты запланирован с 2020 года. Заработная плата учителей увеличится приблизительно на 250 лари», — сказал Георгий Какауридзе.















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