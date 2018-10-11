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«Мечта» обещает существенный рост зарплаты учителей с 2020 года


11.10.2018   17:30
В проекте бюджета на 2019 года рост зарплаты педагогов не предусмотрен. Зарплата учителей увеличится на 250 лари с 2020 года, заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе.

По его словам, в текущем году рост заработной платы коснется только тех педагогов, которые повысят свой учительскую категорию посредством сертификации.

«В 2019 году повышение зарплаты учителей, кроме тех, кто перейдёт в более высокую категорию, не запланировано. Как уже было объявлено премьер-министром и министром образования, существенный рост зарплаты запланирован с 2020 года. Заработная плата учителей увеличится приблизительно на 250 лари», — сказал Георгий Какауридзе.






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