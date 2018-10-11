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Глава Следственной службы министерства финансов покинул должность
11.10.2018 17:51
Глава Следственной службы министерства финансов Леван Гамкрелидзе покинул должность.
До назначения нового руководителя исполнять его обязанности будет Сосо Рамишвили.
Главу Следственной службы с представления министра финансов назначает премьер-министр Грузии.
Леван Гамкрелидзе руководил Следственной службой с июня 2017 года.
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