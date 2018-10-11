Глава Следственной службы министерства финансов покинул должность

11.10.2018 17:51 Глава Следственной службы министерства финансов Леван Гамкрелидзе покинул должность.



До назначения нового руководителя исполнять его обязанности будет Сосо Рамишвили.



Главу Следственной службы с представления министра финансов назначает премьер-министр Грузии.



Леван Гамкрелидзе руководил Следственной службой с июня 2017 года.















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