Усупашвили пытается играть и против Зурабишвили, и против Вашадзе

11.10.2018 17:56 «Я не разделяю мнения о том, что Саломе Зурабишвили предатель, я считаю, что она не подходит для должности президента Грузии», — заявил кандидат в президенты Грузии Давид Усупашвили в ответ на вопрос журналистов о внешнем курсе Саломе Зурабишвили.



По его словам, Саломе Зурабишвили не может быть президентом Грузии.



«Такой человек не может быть президентом страны. Не потому, что намеренно делает дела России в Грузии, а потому, что она не понимает как проводить дела Грузии в отношении России. Она не проводит различия между государственными интересами во внешних отношениях и внутренним политическим противостоянием с предыдущим правительством или другими политическими силами», — отметил Давид Усупашвили.



По его оценке, Зурабишвили не понимает как защищать интересы страны в отношении государства-оккупанта.



«Это автоматически не означает, что она агент оккупанта в Грузии. Это не так, я в это не верю, но в итоге, с помощью агента оккупанта или неправильной политики президента пострадает страна. Если президентом Грузии станут Саломе Зурабишвили или Григол Вашадзе, оба варианта крайне навредят стране, так как Вашадзе является представителем Саакашвили и сделает все, чтобы он вернулся в страну, а Зурабишвили собирается продлить власть правительства Иванишвили. По моему мнению, ни один, ни второй не отвечают интересам грузинского народа», — заявил Усупашвили.



Давид Усупашвили сегодня провел встречу с избирателями в Зугдиди. Он говорил о своей избирательной программе и отметил, что главный её посыл — «Прекратить играть в стране в государственность, мечту — нужно отпустить, нацдвижение — не допустить».















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