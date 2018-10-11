Сотруднику горийской мерии может грозить заключение сроком на два года

11.10.2018 17:57 Начальнику администрации мэрии Гори грозит либо штраф, либо общественно полезный труд, или же заключение сроком на два года за то, что надел участнику акции на голову урну с навозом



Управление Гори департамента полиции Шида Картли Министерства внутренних дел начало расследование по факту надетой на голову участнику акции урны с навозом начальником администрации мэрии Гори Теймуразом Манвелишвили, по подпункту "г" первой Прима части статьи 126 УК.



Данная статья предусматривает: избиение, или иное насилие, вызвавшее физическую боль пострадавшего, наказывается штрафом, или общественно полезным трудом от 180 до 240 часов, или пресечением свободы сроком до 2 лет, с ограничением права, связанного с оружием, или без этого. Подпункт "г" данной статьи подразумевает осуществление насилия в отношении двух или большего количества лиц. По заявлению участников акции, насилие было не только по отношению одного человека.



Инцидент последовал за вчерашней акцией протеста у входа мэрии муниципалитета Гори. Молодые члены гражданского движения "Россия оккупант" рассыпали навоз и зерно (корм) на ступеньках административного здания, и потребовали, чтобы мэр Гори Константин Тавзарашвили публично извинился. По заявлению участников акции, на встрече с беженцами Тавзарашвили сделал двусмысленное заявление о начале августовской войны, а бывшего Госсекретаря США Кондолизу Райс упомянул как "негритянку".



Члены экипажа патрульной полиции Гори оштрафовали одного из участников акции за загрязнение территории. Начальник администрации мэрии муниципалитета Гори, Теймураз Манвелишвили надел на голову участнику акции Макарашвили урну, в которой молодежь собирала зерна и навоз, разбросанный на лестницах мэрии.















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