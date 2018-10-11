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Дело «Омега группы» - члены Объединенной оппозиции продолжают встречи в Страсбурге
11.10.2018 18:17
Члены Объединенной оппозиции продолжают встречи в Страсбурге. Они проведут встречу с Генеральным секретариатом. Оппоненты власти будут говорить о предвыборной ситуации, неравной среде, делах "Рустави 2" и "Омега группы".
Члены объединенной оппозиции планируют ознакомить Генеральный секретариат и с распространенными вчера скандальными записями.
У них уже были переговоры с разными политическими группами Парламентской ассамблеи Совета Европы.
"Будет разговор о движении черных денег, избирательной среде, событиях вокруг "Омега группы", особенно о последней записи, которую также озвучила телекомпания "Рустави 2". Разговор идет о российском следе в связи с сотрудничеством власти, что важно на том фоне, когда у России большие проблемы в Совете Европы"- заявил председатель "Европейских демократов Грузии" Паата Давитая.
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