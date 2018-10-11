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В Тбилиси может пройти фестиваль конопли


11.10.2018   18:39
Партия «Гирчи», лидер которой Георгий Джапаридзе баллотируется на пост президента Грузии, намерена провести в Тбилиси фестиваль конопли. По задумке членов оппозиционного движения, мероприятие должно состояться в одном из парков в центре города 20 октября – то есть примерно за неделю до выборов главы государства.

В «Гирчи» заявляют: прийти на фестиваль должны все граждане, которым важна свобода. Это событие призвано предвосхитить полную легализацию культивирования и применения марихуаны в Грузии, утверждают в партии, не исключая, что 20 октября будут даже продавать коноплю.

«Я намерен совершить очередной акт гражданского неповиновения», – заявил Джапаридзе.

По его мнению, реализация марихуаны должна приобрести в стране цивильную форму, что может произойти посредством открытия т. н. «кофешопов».

Отметим, что партия «Гирчи» известна своими неординарными инициативами и решениями. Она оказалась в авангарде борьбы за легализацию марихуаны, предложила легализовать в Грузии проституцию, заявила о создании собственной криптовалюты и даже зарегистрировала религиозную организацию «Христианская, евангельская, протестантская церковь – Библейская свобода», которая благословляет на священнослужение и таким образом, дает возможность получить отсрочку от армии.






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