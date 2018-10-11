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Саакашвили: Все герои в книге Саломе Бенидзе рассказывают, что война началась 1 августа, а не тогда, как думают Кремль и «Мечта»


11.10.2018   20:12
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили пишет в Facebook, что посетил презентации двух книг на Франкфуртской книжной ярмарке, авторы которых пишут о судьбе женщин в условиях российской оккупации.

«Две очень сильные грузинские женщины Саломе Бенидзе и Дина Оганова издали книги о судьбе женщин в условиях российской оккупации. Дина Оганова правильно отметила, что «нас пытаются заставить забыть и смириться, но мы никогда не замолчим и никогда не смиримся с российской оккупацией» … Примечательно, что по словам Саломе Бенидзе, описанные в книге факты опираются на реальные события и абсолютно все герои рассказывают, что война началась 1 августа (а не тогда, как думают Кремль и «Мечта»). Для меня было большой честью присутствовать на этом патриотическом мероприятии по приглашению авторов», — пишет Михеил Саакашвили.









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