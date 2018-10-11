Глава МИД Грузии принял зампомощника госсекретаря США

11.10.2018 21:13 Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом, находящимся в Грузии с визитом.



По информации пресс-службы министерства иностранных дел, стороны обсудили основные направления текущего сотрудничества в рамках стратегического партнерства между двумя странами и перспективы их дальнейшего углубления. Было подчеркнута интенсификация коммуникации на высшем и высоком уровне между стратегическими партнерами в последний период.



В месте с тем, разговор касался динамики текущего сотрудничества в сфере обороны и безопасности, также стороны выразили готовность предпринять особые усилия для укрепления экономического сотрудничества.















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