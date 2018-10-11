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Автокефалия подчеркнет тот факт, что политически Путин потерял Украину, - Волкер
11.10.2018 21:24
Отделение Украинской православной церкви от РПЦ подчеркнет тот факт, что в политическом измерении Владимир Путин потерял Украину.
Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает УНИАН.
"Надеюсь, не будет никаких протестов и никакого насилия в Украине после решения об автокефалии. Это было бы трагедией ", - сказал американский дипломат.
Он также добавил, что военная агрессия России вылилась в то, что Украина, которая когда-то была к ней лояльна, стала более прозападной страной.
"Российские лидеры отталкивают украинский народ от исторических отношений с Россией", - сказал представитель Госдепа сегодня в Брюсселе.
"Украина сегодня более объединенная, более националистическая и ориентирована на Европу, НАТО и Запад, чем когда-либо ранее. И это прямое следствие российского вторжения в Украину и убийства украинцев", - сказал Волкер.
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