Автокефалия подчеркнет тот факт, что политически Путин потерял Украину, - Волкер

11.10.2018 21:24 Отделение Украинской православной церкви от РПЦ подчеркнет тот факт, что в политическом измерении Владимир Путин потерял Украину.



Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает УНИАН.



"Надеюсь, не будет никаких протестов и никакого насилия в Украине после решения об автокефалии. Это было бы трагедией ", - сказал американский дипломат.



Он также добавил, что военная агрессия России вылилась в то, что Украина, которая когда-то была к ней лояльна, стала более прозападной страной.



"Российские лидеры отталкивают украинский народ от исторических отношений с Россией", - сказал представитель Госдепа сегодня в Брюсселе.



"Украина сегодня более объединенная, более националистическая и ориентирована на Европу, НАТО и Запад, чем когда-либо ранее. И это прямое следствие российского вторжения в Украину и убийства украинцев", - сказал Волкер.















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