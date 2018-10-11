Без россиян Совет Европы будет работать эффективнее – грузинский депутат

11.10.2018 22:38 Российский вопрос слишком отвлекал Совет Европы и Парламентскую ассамблею СЕ, из-за чего уделялось ненадлежащее внимание другим актуальным проблемам. Такое мнение в кулуарах ПАСЕ выразил грузинский парламентарий Георгий Канделаки, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Страсбурге.



"Российский вопрос не может оставаться открытым бесконечно. Пока это так, и Ассамблея, и Совет Европы в целом не могли эффективно работать над другими вопросами. Работа над некоторыми из них была сильно подорвана. Включая, например, и вопросы по Украине и Грузии", - сказал депутат, представляющий партию "Европейская Грузия".



Он выразил убеждение, что после провала в Совете Европы пророссийского лобби, которое хотело путем изменения регламента вернуть делегацию Госдумы в ПАСЕ, эффективность деятельности организации возрастет.



Канделаки также отметил, что неуплата Россией взноса в бюджет Совета Европы также не должна быть большой проблемой, этот финансовый груз может быть распределен среди остальных 46 стран-членов.















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