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Без россиян Совет Европы будет работать эффективнее – грузинский депутат


11.10.2018   22:38
Российский вопрос слишком отвлекал Совет Европы и Парламентскую ассамблею СЕ, из-за чего уделялось ненадлежащее внимание другим актуальным проблемам. Такое мнение в кулуарах ПАСЕ выразил грузинский парламентарий Георгий Канделаки, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Страсбурге.

"Российский вопрос не может оставаться открытым бесконечно. Пока это так, и Ассамблея, и Совет Европы в целом не могли эффективно работать над другими вопросами. Работа над некоторыми из них была сильно подорвана. Включая, например, и вопросы по Украине и Грузии", - сказал депутат, представляющий партию "Европейская Грузия".

Он выразил убеждение, что после провала в Совете Европы пророссийского лобби, которое хотело путем изменения регламента вернуть делегацию Госдумы в ПАСЕ, эффективность деятельности организации возрастет.

Канделаки также отметил, что неуплата Россией взноса в бюджет Совета Европы также не должна быть большой проблемой, этот финансовый груз может быть распределен среди остальных 46 стран-членов.






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