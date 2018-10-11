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Тея Цулукиани провела встречу с министрами иностранных дел стран Африки


11.10.2018   23:21
В завтрашней декларации 17-ого Международного саммита Франкофонии 84 стран еще раз поддержат территориальную целостность Грузии.

«Важно, с нашей стороны, со стороны грузинских дипломатов уже много месяцев ведется работа, чтобы в декларации Франкофонии, принятой завтра, был отображен вопрос территориальной целостности Грузии, и мы надеемся на это», — сказала Тея Цулукиани.

Министр юстиции также говорит о двухсторонних встречах, которые состоялись с министрами иностранных дел Буркина-Фасо и Центральноафриканской Республики.

«У меня была возможность еще раз поговорить с министрами иностранных дел этих стран о том, насколько важны для Грузии реформы и строительство крепкого государства в условиях того, что наша страна оккупирована. Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики поблагодарил Грузию за участие грузинских солдат в деле обеспечения международной безопасности в Южно-Африканской Республике», — заявила Тея Цулукиани.

Тея Цулукиани участвует в 17-ом Международном саммите Франкофонии в Ереване.






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