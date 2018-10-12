«У Грузии и Украины нет другого выхода» - Марко Михельсон

12.10.2018 10:05



По словам эстонского дипломата: «Война в Грузии 2008 года и война в Украине, которая продолжается сейчас – это результат имперских амбиций России, которые определяют внешнюю политику страны не только по отношению к соседям, но и в целом ухудшают отношения с Западом».



Михельсон также сказал, что поддержка членства в НАТО и ЕС в Эстонии выросла с 60% в 2003м году, когда страна вступала в эти структуры, до 80% на данный момент. Еще в 90х, когда страна встала на путь к членству, появилась возможность реформ. Народ Эстонии очень доволен. «Люди чувствуют пользу, от того, что Эстония стала членом ЕС и НАТО. Особенно, в 2014м году, после того, как Россия атаковала Украину, оккупировала Крым и тех событий, которые продолжаются на Востоке Украины, НАТО реагировало очень быстро. В Эстонии, Латвии и Литве уже находятся войска НАТО, батальоны, дополнительная воздушная поддержка. Это дало ощущение, что НАТО – это не только декларация, но реальные шаги, которые делает Альянс в случае осложнения ситуации».



В новом выпуске проекта «Пограничная ZONA» ведущий проекта Егор Куроптев также обсудил с политиками и экспертами основные темы, которые были затронуты на 73 сессии Генеральной Ассамблее ООН и прошедшем министериале НАТО. В выпуске приняли участие Министр иностранных дел Литвы Линкявичюс, посол Украины Игорь Долгов, спецпредставитель Госдепартамента США Ванесса Эккер и другие авторитетные гости.







В эксклюзивном интервью проекту "STV" на русском « Пограничная ZONA » глава комитета по международным делам парламента Эстонии Марко Михельсон отметил, что путь в НАТО и ЕС стоит того, чтобы пройти его вне зависимости от всех преград и того, когда будет предоставлено членство в этих организациях. Он отметил, что «это единственный путь для Грузии, Украины, самой Эстонии и стран Балтии постоянно продолжать интеграцию в правовое поле евроатлантического пространства». Михельсон заявил, что «если бы вступление Грузии и Украины в НАТО зависело только от Эстонии, страны приняли бы уже вчера».По словам эстонского дипломата: «Война в Грузии 2008 года и война в Украине, которая продолжается сейчас – это результат имперских амбиций России, которые определяют внешнюю политику страны не только по отношению к соседям, но и в целом ухудшают отношения с Западом».Михельсон также сказал, что поддержка членства в НАТО и ЕС в Эстонии выросла с 60% в 2003м году, когда страна вступала в эти структуры, до 80% на данный момент. Еще в 90х, когда страна встала на путь к членству, появилась возможность реформ. Народ Эстонии очень доволен. «Люди чувствуют пользу, от того, что Эстония стала членом ЕС и НАТО. Особенно, в 2014м году, после того, как Россия атаковала Украину, оккупировала Крым и тех событий, которые продолжаются на Востоке Украины, НАТО реагировало очень быстро. В Эстонии, Латвии и Литве уже находятся войска НАТО, батальоны, дополнительная воздушная поддержка. Это дало ощущение, что НАТО – это не только декларация, но реальные шаги, которые делает Альянс в случае осложнения ситуации».В новом выпуске проекта «Пограничная ZONA» ведущий проекта Егор Куроптев также обсудил с политиками и экспертами основные темы, которые были затронуты на 73 сессии Генеральной Ассамблее ООН и прошедшем министериале НАТО. В выпуске приняли участие Министр иностранных дел Литвы Линкявичюс, посол Украины Игорь Долгов, спецпредставитель Госдепартамента США Ванесса Эккер и другие авторитетные гости.











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