Государственный департамент США – Призываем Россию присоединиться к Украине в стремлении достижения мира

12.10.2018 11:48 США поздравляют Верховную Раду Украины с решением о продлении закона об особом статусе Донбасса. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.



Согласно заявлению, продление данного закона показывает, что Украина продолжает выполнять обязательства по мирному урегулированию конфликта и выполнению Минских соглашений.



«Этот смелый шаг Украины в направлении мира ярко отличается от фиаско России выполнить Минские обязательства. Призываем Россию присоединиться к Украине в стремлении достижения мира», — говорится в заявлении Государственного департамента.



Украинский законодательный орган продлил особый статус Донбасса до конца 2019 года на прошлой неделе. Позднее документ подписал президент Украины Петр Порошенко.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

