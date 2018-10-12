Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Государственный департамент США – Призываем Россию присоединиться к Украине в стремлении достижения мира


12.10.2018   11:48
США поздравляют Верховную Раду Украины с решением о продлении закона об особом статусе Донбасса. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Согласно заявлению, продление данного закона показывает, что Украина продолжает выполнять обязательства по мирному урегулированию конфликта и выполнению Минских соглашений.

«Этот смелый шаг Украины в направлении мира ярко отличается от фиаско России выполнить Минские обязательства. Призываем Россию присоединиться к Украине в стремлении достижения мира», — говорится в заявлении Государственного департамента.

Украинский законодательный орган продлил особый статус Донбасса до конца 2019 года на прошлой неделе. Позднее документ подписал президент Украины Петр Порошенко.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Начинается реабилитация дворца Романовых в Ликани
Сенаторы США предложили Европе помощь в отказе от энергоресурсов из России
Стоимость экспортных грузинских вин выросла на 22%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саммит Франкофонии сегодня завершает работу
Премьер-министр Армении на полях саммита МОФ провел ряд встреч
Пашинян: Армения заинтересована в диверсификации сотрудничества со Швейцарией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна