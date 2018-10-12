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Государственный департамент США – Призываем Россию присоединиться к Украине в стремлении достижения мира
12.10.2018 11:48
США поздравляют Верховную Раду Украины с решением о продлении закона об особом статусе Донбасса. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.
Согласно заявлению, продление данного закона показывает, что Украина продолжает выполнять обязательства по мирному урегулированию конфликта и выполнению Минских соглашений.
«Этот смелый шаг Украины в направлении мира ярко отличается от фиаско России выполнить Минские обязательства. Призываем Россию присоединиться к Украине в стремлении достижения мира», — говорится в заявлении Государственного департамента.
Украинский законодательный орган продлил особый статус Донбасса до конца 2019 года на прошлой неделе. Позднее документ подписал президент Украины Петр Порошенко.
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