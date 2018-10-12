Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузию посетит советник Дональда Трампа по вопросам безопасности Джон Болтон


12.10.2018   11:48
Советник президента США Дональда Трампа по вопросам безопасности Джон Болтон приедет в Грузию в октябре. Это этом сам Болтон написал в своем микроблоге в «Твиттере».

Кроме Грузии, он планирует посетить Россию, Азербайджан и Армению.

«20 октября я отправлюсь в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию на встречу с моими коллегами и высокопоставленными должностными лицами для продвижения американских интересов по ряду вопросов безопасности», — пишет Джон Болтон.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Начинается реабилитация дворца Романовых в Ликани
Сенаторы США предложили Европе помощь в отказе от энергоресурсов из России
Стоимость экспортных грузинских вин выросла на 22%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саммит Франкофонии сегодня завершает работу
Премьер-министр Армении на полях саммита МОФ провел ряд встреч
Пашинян: Армения заинтересована в диверсификации сотрудничества со Швейцарией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна