Грузию посетит советник Дональда Трампа по вопросам безопасности Джон Болтон

12.10.2018 11:48 Советник президента США Дональда Трампа по вопросам безопасности Джон Болтон приедет в Грузию в октябре. Это этом сам Болтон написал в своем микроблоге в «Твиттере».



Кроме Грузии, он планирует посетить Россию, Азербайджан и Армению.



«20 октября я отправлюсь в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию на встречу с моими коллегами и высокопоставленными должностными лицами для продвижения американских интересов по ряду вопросов безопасности», — пишет Джон Болтон.















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