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В сегодняшней декларации 17-ого Всемирного саммита Франкофонии 84 стран еще раз поддержат территориальную целостность Грузии


12.10.2018   11:49
В сегодняшней декларации 17-ого Всемирного саммита Франкофонии 84 стран еще раз поддержат территориальную целостность Грузии.

«Важно, с нашей стороны, со стороны грузинских дипломатов уже много месяцев ведется работа, чтобы в декларации Франкофонии, принятой завтра, был отображен вопрос территориальной целостности Грузии, и мы надеемся на это», — сказала Тея Цулукиани.

Министр юстиции также говорит о двухсторонних встречах, которые состоялись с министрами иностранных дел Буркина-Фасо и Центральноафриканской Республики.

«У меня была возможность еще раз поговорить с министрами иностранных дел этих стран о том, насколько важны для Грузии реформы и строительство крепкого государства в условиях того, что наша страна оккупирована. Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики поблагодарил Грузию за участие грузинских солдат в деле обеспечения международной безопасности в Южно-Африканской Республике», — заявила Тея Цулукиани.






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