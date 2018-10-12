Джордж Кент встретился с кандидатами в президенты Грузии

12.10.2018 13:23 Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент в посольстве своей страны в Тбилиси провел в пятницу встречи с кандидатами на предстоящих 28 октября президентских выборах - Саломе Зурабишвили и Григолом Вашадзе.



Оба кандидата пожаловались высокопоставленному американскому дипломату на возникшие проблемы в ходе предвыборной кампании.



"Американского дипломата интересовали не только вопросы, связанные с предвыборной кампанией, в ходе которой выявлены нарушения, но и наши планы в случае победы на выборах", - сказал журналистам Г.Вашадзе.



Он отметил, что на встрече были обсуждены и вопросы, связанные с "катастрофической ситуацией в грузинской экономике и еще более катастрофической ситуацией в демографической обстановке в Грузии".



Как заявила журналистам С.Зурабишвили, она проинфоромировала Д.Кента о фактах прямых оскорблений в ее адрес со стороны оппонентов в ходе предвыборной кампании.



"Я рассказала и о крайнем противостоянии в ходе предвыборной кампании, которое не позволяет избирателям сделать выбор между разными кандидатами и узнать об их программах", - сказала С.Зурабишвили.















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