|
|
Джордж Кент встретился с кандидатами в президенты Грузии
12.10.2018 13:23
Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент в посольстве своей страны в Тбилиси провел в пятницу встречи с кандидатами на предстоящих 28 октября президентских выборах - Саломе Зурабишвили и Григолом Вашадзе.
Оба кандидата пожаловались высокопоставленному американскому дипломату на возникшие проблемы в ходе предвыборной кампании.
"Американского дипломата интересовали не только вопросы, связанные с предвыборной кампанией, в ходе которой выявлены нарушения, но и наши планы в случае победы на выборах", - сказал журналистам Г.Вашадзе.
Он отметил, что на встрече были обсуждены и вопросы, связанные с "катастрофической ситуацией в грузинской экономике и еще более катастрофической ситуацией в демографической обстановке в Грузии".
Как заявила журналистам С.Зурабишвили, она проинфоромировала Д.Кента о фактах прямых оскорблений в ее адрес со стороны оппонентов в ходе предвыборной кампании.
"Я рассказала и о крайнем противостоянии в ходе предвыборной кампании, которое не позволяет избирателям сделать выбор между разными кандидатами и узнать об их программах", - сказала С.Зурабишвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна