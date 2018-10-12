Бахтадзе: НАТО несёт стабильность, благополучие, в этом нуждаются Грузия и весь регион

12.10.2018 13:27 Главным приоритетом правительства Грузии является достижение полноправного членства в НАТО и ЕС, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в интервью Bloomberg.



По мнению Бахтадзе, вступление Грузии в НАТО будет содействовать стабильности и благополучию региона.



«Все государства-члены НАТО несколько месяцев назад вновь подтвердили, что Грузия станет членом НАТО. Нашим главным приоритетом является полноправное членство в ЕС и НАТО, и у нас есть конкретные причины для этого. Членство Грузии в НАТО сделает наш регион более устойчивым и развитым, и, на наш взгляд, это должно входить и в интересы России», — сказал Мамука Бахтадзе.



На вопрос, почему в интересы Россия должно входить вступление Грузии в НАТО, премьер-министр Грузии привёл пример Норвегии.



« Аналогичные вопросы появились и когда в НАТО вступала Норвегия, но теперь мы видим, что скандинавский регион является самым развитым в мире. НАТО приносит стабильность, устойчивость и процветание. А это нужно Грузии и нашему региону. Грузия является перекрестком Европы, Азии и Ближнего Востока. Это один из богатейших регионов мира, обладающий огромным экономическим потенциалом. Но мы должны открыть его, и предоставить возможности людям, живущим в регионе. Поэтому мы верим, что членство Грузии в НАТО принесёт большую пользу не только Грузии, но и всему региону, и это должно входить и в интересы России», — заявил Мамука Бахтадзе в интервью Bloomberg.















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