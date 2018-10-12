|
|
Чугошвили: Парламентская ассамблея отказала давлению России с точки зрения финансов
12.10.2018 13:29
Парламентская ассамблея отказала давлению России с точки зрения финансов, — об этом заявила первый председатель парламента, руководитель делегации Грузии Тамар Чугошвили, которая находится с визитом в Страсбурге.
По словам Тамар Чугошвили, из выступления генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда выделяются несколько вопросов.
«В первую очередь, напряженность, которая существует между Европарламентом и комитетом министров обязательно должна разрядиться и как можно скорее. В будущем году нам предстоит избрать генерального секретаря и этот процесс будет очень важным. Мы должны найти достойного кандидата, который поможет Совету Европы преодолеть существующие проблемы», — заявила Тамар Чугошвили.
По ее словам, генеральный секретарь представляет проблему России в основном с точки зрения уменьшения финансов.
«В течение двух дней он делает акцент на том, что если не будут сняты проблемы в отношении России, тогда у организации возникнут финансовые проблемы. Думаю, что нельзя измерять Совет Европы этими категориями и очень хорошо, что эту позицию разделила парламентская ассамблея – отказала давлению с точки зрения финансов и зафиксировала ту позицию, которую Совет Европы мог иметь в отношении России в этой ситуации», — отметила Тамар Чугошвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна