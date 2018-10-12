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Чугошвили: Парламентская ассамблея отказала давлению России с точки зрения финансов


12.10.2018   13:29
Парламентская ассамблея отказала давлению России с точки зрения финансов, — об этом заявила первый председатель парламента, руководитель делегации Грузии Тамар Чугошвили, которая находится с визитом в Страсбурге.

По словам Тамар Чугошвили, из выступления генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда выделяются несколько вопросов.

«В первую очередь, напряженность, которая существует между Европарламентом и комитетом министров обязательно должна разрядиться и как можно скорее. В будущем году нам предстоит избрать генерального секретаря и этот процесс будет очень важным. Мы должны найти достойного кандидата, который поможет Совету Европы преодолеть существующие проблемы», — заявила Тамар Чугошвили.

По ее словам, генеральный секретарь представляет проблему России в основном с точки зрения уменьшения финансов.

«В течение двух дней он делает акцент на том, что если не будут сняты проблемы в отношении России, тогда у организации возникнут финансовые проблемы. Думаю, что нельзя измерять Совет Европы этими категориями и очень хорошо, что эту позицию разделила парламентская ассамблея – отказала давлению с точки зрения финансов и зафиксировала ту позицию, которую Совет Европы мог иметь в отношении России в этой ситуации», — отметила Тамар Чугошвили.






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