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Григол Вашадзе встретился с заместителем помощника государственного секретаря США


12.10.2018   13:30
Кандидат в президенты от «Единого национального движения» и объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе встретился с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом. По словам Вашадзе, Кент поинтересовался, как проходит предвыборный процесс в Грузии.

«Американскую сторону интересовала наша программа, наше видение, как проходит предвыборный процесс, какие у нас есть планы в случае, если мы выиграем эти выборы. Нас интересовало, что думает американская сторона о региональном положении, безопасности и международных отношениях. Был очень интересный обмен мнениями, и еще более полезным было то, что после мы говорили об экономике, которая находится в катастрофическом положении. Также, о демографическом положении Грузии, которое находится в еще более сложном положении, чем экономика и о том, что можно сделать для быстрого решения проблемы», — заявил Григол Вашадзе.






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