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НПО: За восемь месяцев в Грузии произошло более четырех тысяч ДТП


12.10.2018   13:34
За январь-август 2018 года в Грузии произошло 4196 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 307 человек, а около шести тысяч - пострадали. Такие данные приводит неправительственная организация «Альянс за безопасные дороги».

НПО уже несколько лет публикует статистику смертности на дорогах Грузии, получая соответствующую информацию от Министерства внутренних дел.

Согласно данным «Альянса», в 2018 году число ДТП в стране увеличилось. Так, количество аварий за восемь месяцев текущего года на 7% больше данных за январь-август 2017 года. Вместе с тем, число погибших в ДТП в январе-августе 2018 года сократилось на 8% (26 человек) в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года.

В соответствии со статистикой, за отчетный период в автоавариях погибли 13 подростков в возрасте до 16 лет, а 646 подростков пострадали. По данным НПО, 47% аварий за отчетный период произошло в Тбилиси, остальные - в регионах. Более того, на грузинскую столицу приходится 41% всех пострадавших и 20% от общего числа погибших в ДТП.

В последние годы в Грузии был зафиксирован рост числа дорожно-транспортных происшествий. В этой связи в 2017 году МВД задействовало определенные нововведения, направленные на ужесточение системы штрафов за нарушение правил дорожного движения.






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