Посол ЕС в Грузии: Мы наблюдаем за расследованием дела «Омега-групп»

12.10.2018 13:53 Мы ожидаем результатов расследования, и надеемся, что расследование все установит, заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель в связи с последними событиями вокруг компании «Омега-Группе».



«Мы наблюдаем за тем, что происходит в связи с этим вопросом и дожидаемся расследования. Надеемся, что расследование всё установит», — сказал посол ЕС в Грузии.















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