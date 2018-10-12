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Новый посол ЕС в Грузии Карль Харцель встретился с председателем Конституционного суда


12.10.2018   14:20
Новый посол ЕС в Грузии Карль Харцель встретился с председателем Конституционного суда Зазой Тавадзе. Встреча носила ознакомительный характер. Речь шла о вопросах конституционного правосудия и решениях, принятых судом в последний период.

«Была очень важная встреча, у Конституционного суда есть хорошая репутация, мы и Совет Европы продолжим сотрудничать и в будущем», — заявил Карл Харцель.

Председатель Конституционного суда Заза Тавадзе заявляет, что рассмотрели пройденные проекты, которые осуществились благодаря донорству ЕС.

«Говорили о том, какие проекты можно осуществить в будущем. Карл Харцель также поинтересовался решениями суда, принятыми в последний период и отметил, что поддержка у суда будет и в будущем», — заявил председатель Конституционного суда.






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