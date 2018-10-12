Каладзе: Если будет необходим допрос Отара Парцхаладзе, следствие допросит и его

12.10.2018 14:58 Если будет необходим допрос Отара Парцхаладзе, следствие допросит и его, - об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос журналистов о деле «Омега групп». Как отметил Каладзе, он не знает деталей расследования дела.



«Мне много раз пришлось делать заявления на эту тему. Еще раз повторяю, если существует какая-либо надобность в том, чтобы были допрошены конкретные лица, конкретные люди, то следствие начато и будет действовать. Если необходим допрос Парцхаладзе, он будет допрошен, если необходимо допросить какое-либо другое конкретное лицо, оно будет допрошено. Как я могу говорить о своей личной позиции, как ответить, я совсем не знаю тему и не знаю деталей дела. Кроме того, я не следователь. Я избранный мэр города, получил на выборах 51 процент голосов и исполняю свои обязанности», - заявил Каладзе.



Что касается деятельности Отара Парцхаладзе, по словам Каладзе, он не знает, где работает бывший генеральный прокурор.



«Единственное, что могу сказать, Парцхаладзе не работал и не работает в мэрии», - заявил Каладзе.















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