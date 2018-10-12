Сколько иностранцев проживает в Грузии

12.10.2018 15:52 Граждане Турции и других стран в Грузии



Журнал "Батумелеби" официально запросил из Министерства юстиции Грузии статистические данные, сколько иностранцев получили гражданство Грузии за последние годы. По этим данным, последние два года гражданство было предоставлено 8 458 людям, большинство которых, 6 527 человек, приходится на Россию.



Иностранные граждане Грузии



Согласно статистике, в последние два года 83 граждан Турции получили гражданство Грузии. Поле России на втором месте находится Греция с 393 гражданами, затем Израиль- 315, и США- 274 граждан. Гражданство Грузии в последние два года получили также 209 граждан Армении. Другие страны представлены в небольшом количестве.



В 2004-2011 годы президент страны дал гражданство Грузии 25 314 иностранцу, то есть в течение последних восьми лет гражданство Грузии в совокупности получили 33 772 человека.



По перепроверенной информации, с 2009 года по сегодняшний день из России в Грузию вернулись, и вернули себе гражданство 14 913 этнических грузин. А также по перепроверенной информации, с 2005 года по сегодняшний день 606 гражданам Турции дали статус гражданина Грузии.



У "Батумелеби" на данном этапе нет информации о том, сколько этнических грузин вернулись из России в Грузию в 2004-2008 годы. По пояснению заместителя председателя Агентства гражданского реестра Министерства юстиции, Георгия Габриелашвили, которое он дал "Батумелеби" в 2011 году, из 25 314 граждан абсолютное большинство бывшие граждане Грузии.



"В 90-е годы минувшего века граждане Грузии уехали из страны, и были вынуждены принять гражданство другой страны, то есть на этом основании им было прекращено первое гражданство. С 2004 года у них вновь появилось желание вернуться жить в свою страну, и получили гражданство Грузии"- заявил Габриелашвили.



Иностранцы с правом на постоянное жительство в Грузии



По статистическим данным Министерства юстиции Грузии, за последние два года в Грузию приехали 18 384 человека из 97 стран, и живут с разным статусом. Из них статус постоянного жителя получили только 1 683 гражданина. Лидером среди них по-прежнему является Россия - эта страна представлена 968 гражданами, Армения- 220, Украина- 196 гражданами. Право на постоянное проживание получили 30 граждан Турции.



В 2009-2011 годы разрешение на постоянное жительство дали 4 512 иностранцу. По неуточненной информации, и в данном случае лидирует Россия. Статистических данных

2004-2009 годов в связи с временным проживанием у "Батумелеби" нет.



Иностранцы с правом временного проживания в Грузии



Из 18 384 лиц, въехавших в страну за последние два года, 8 243 пользуются правом временного проживания в Грузии. В данном случае лидером является Китай- 2 262 человека имеют право временного проживания в Грузии, второе место приходится на Турцию – 1 274, Иран с 1 217 гражданами занимает третье место.



В 2009-2011 годы право на временное проживание в Грузии получили 9 107 человек. Данных за 2004-2008 годы в связи со статусом временного проживания у "Батумелеби" нет.



Из Азербайджана за последние два года на территорию страны въехали 295 человек. Они пользуются правом временного или постоянного проживания в Грузии. Статуса гражданина Грузии нет ни у одного из них.



Из Египта в Грузию приехали 662 человека. Три египтянина пользуется правом постоянного жительства в Грузии, статус гражданина есть только у 4, а остальные пользуются разрешением на временное проживание.



Из Индии статусом гражданина Грузии пользуется только один человек, а право на временное или постоянное жительство есть у 983 человек.



Из Нигерии только один человек имеет статус гражданина Грузии, а 188 человек имеют право на временное проживание.



Из живущих в Грузии 1 223 граждан Ирана статусом гражданина Грузии пользуются 33, почти все они ферейданские грузины. У их большинства есть разрешение на временное проживание.



В последние два года гражданство Грузии дали 109 украинцам и 78 гражданам Казахстана.



Из гражданства Грузии в течение последних двух лет вышли 1 918 человек. Это значительно меньше по сравнению с данными 2009-2011 годов. В те годы от гражданства Грузии отказались 2 479 человек.



"В населении распространено мнение, что в настоящем в Батуми работают и живут до 30 000 граждан Турции. Большинство из них, якобы имеют гражданство Грузии. Если это не так, то соответствующие органы должны дать правильный ответ людям, встревоженным этим фактом"- сказано в письме в адрес председателя правительства Аджарии Арчила Хабадзе. Авторами письма являются члены Союза писателей Аджарии, и это письмо было написано несколько недели назад.



Почему у людей, в том числе у определенной группы писателей нет точной информации? Кто страдает, и кто пользуется распространением неточной информации в чрезвычайном режиме?



По словам академического доктора психологии, сотрудника Института социального исследования и анализа Гаги Нижарадзе, у того, что опасение о большом количестве иностранцев в Грузии не соответствует реальности, есть свои причины:



"Иностранец, ни язык, ни культуру которого не понимаешь, всегда с большей или меньшей силой вызывает опасение и подозрение. Часто этот страх преувеличен. "Отнимают у нас работу", "будут размножаться, нашего места не останется" и т.д.- это распространенное явление. Общество часто и без того не хочет видеть реальность, поскольку ему нравится, когда существует "козел отпущения". Ксенофобия может еще больше обострится, как это произошло в нацистской Германии, или снизится, как произошло в США"- говорит Гага Нижарадзе.



По мнению психолога, страх в отношении китайцев и индийцев обусловлен их количественными данными:



"Преувеличенно представляют темпы их миграции и размножения. Мы, грузины, достаточно ксенофобский народ. С традиционно проживающими в Грузии людьми отношения более или менее урегулированы, но до того, пока они потребуют какие-то политические права".



В чьих интересах разжигать ксенофобские настроения, и как общество должно защититься от этого? По мнению Гаги Нижарадзе, запугивание угрозами неосведомленных людей может входить как в интересы политических, так и других групп. По словам Гаги Нижарадзе, лучшим способом защиты от интересов разных групп является образование:



"А также прямые контакты. Было бы хорошо, если бы они жили в одном дворе, или у них был какой-то общий интерес, поскольку, как установили психологи, единственным лекарством для этого является наличие общих целей. Между двумя противостоящими группами исчезает отчуждение, когда они вместе оказываются в экстремальной ситуации. В некоторых случаях миграция даже полезна".



По словам Гаги Нижарадзе, пока не существует государственного подхода для урегулирования ксенофобии, поскольку угроза не воспринимается серьезно.



Ассоциированный профессор Батумского университета имени Шота Руставели, этнолог Инеза Зоидзе считает, что:



"Проблема ксенофобии является результатом текущего процесса глобализации в современном мире. Часто у глобализации есть разные результаты для разных социальных групп и государств, как негативные, так и положительные. Отрицательно отражаются на локальные культуры, поскольку они не обеспечены материально, и стоят перед дилеммой- материальное обеспечение или сохранение изначального вида культуры. Эффекты тоже исходят из того, насколько они способны использовать положительные стороны глобализации в свою пользу".



По мнению Инезы Зоидзе, для этого неизбежно привлечение иностранных инвестиций, и создание привлекательной и стабильной среды для иностранцев, но если все это произойдет за счет ограничения прав местных граждан, это непременно вызовет противостояние.



По мнению этнолога, причиной ксенофобии, существующей в Аджарии, и вообще в стране, является то, что граждане Грузии не считают защищенными свои права:



"Поэтому существует столько нереальной информации и страха. Этот вопрос нуждается в глубинном изучении, а не в жестких комментариях, которыми ограничиваются сегодня"- говорит она.

















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