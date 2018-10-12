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В грузинских тюрьмах содержатся 92 гражданина Азербайджана
12.10.2018 16:07
В грузинских тюрьмах содержатся 92 гражданина Азербайджана. Об этом говорится в отчете министерства юстиции Грузии по августу текущего года.
Из них 18 человек - обвиняемые, а 74 - осужденные.
16 из обвиняемых лиц составляют мужчины, 2 - женщины, статистика осужденных составляет 67 и 7 человек соответственно.
16,1% содержащихся в грузинских тюрьмах иностранцев являются гражданами Азербайджана.
В местах заключения в соседней стране в целом отбывают наказание 572 гражданина из 45-ти стран. Первое место среди них занимают граждане Турции (132 человека).
В грузинских тюрьмах содержатся 66 граждан России, 96 - Ирана, 29- Армении.
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