В грузинских тюрьмах содержатся 92 гражданина Азербайджана

12.10.2018 16:07 В грузинских тюрьмах содержатся 92 гражданина Азербайджана. Об этом говорится в отчете министерства юстиции Грузии по августу текущего года.



Из них 18 человек - обвиняемые, а 74 - осужденные.



16 из обвиняемых лиц составляют мужчины, 2 - женщины, статистика осужденных составляет 67 и 7 человек соответственно.



16,1% содержащихся в грузинских тюрьмах иностранцев являются гражданами Азербайджана.



В местах заключения в соседней стране в целом отбывают наказание 572 гражданина из 45-ти стран. Первое место среди них занимают граждане Турции (132 человека).



В грузинских тюрьмах содержатся 66 граждан России, 96 - Ирана, 29- Армении.

















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