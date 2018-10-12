Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Европа запланировала новые санкции из-за российских кибератак


12.10.2018   16:19
Великобритания, Нидерланды и ряд других европейских стран настаивают на введении Евросоюзом санкций в ответ на кибератаки после предполагаемых нападений хакеров из России и Китая. Об этом пишет Bloomberg.

В настоящее время в ЕС существуют системы санкций, которые применяются к нарушающим договоры о ядерном или химическом оружии или содействующим террористам государствам и лицам. Как сообщается, группа стран, в том числе Эстония, Финляндия, Латвия и Румыния, хотят создать аналогичный «пакет» для стоящих за хакерскими атаками, поскольку «злонамеренная киберактивность» проявляется все чаще.

Ограничения предлагается накладывать за нападения на информационные системы, кражу интеллектуальной собственности и прочую деятельность в киберпространстве, которая ведется в интересах иностранного государства. В частности, речь идет о вмешательстве хакеров в выборы.


Обычно санкции ЕС предусматривают замораживание активов компаний и частных лиц и запреты на поездки, иногда применяются и более широкие экономические меры в отношении целых стран. В данном случае инициативная группа предлагает фокусироваться на физических и юридических лицах. В то же время она считает, что должна сохраняться и возможность введения секторальных ограничений.

Bloomberg отмечает, что вопрос санкций за кибератаки обсуждается Евросоюзом с 2015 года, однако сейчас давление некоторых стран по этому вопросу значительно усилилось. Лидеры ЕС планируют обсудить их предложения на следующей неделе.

Ранее в октябре сообщалось, что китайская военная разведка якобы следила за американскими компаниями, в том числе Amazon и Apple, с помощью установленных в серверы чипов-шпионов.

О многочисленных кибератаках против латвийских частных компаний со стороны России заявил институт государственной безопасности Латвии. До этого Нидерланды заявили о предотвращении атаки российских хакеров и высылке четверых российских разведчиков из страны, а МИД Великобритании обвинил российскую военную разведку в организации кибератак и пообещал вместе с союзниками ответить на них.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Начинается реабилитация дворца Романовых в Ликани
Сенаторы США предложили Европе помощь в отказе от энергоресурсов из России
Стоимость экспортных грузинских вин выросла на 22%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саммит Франкофонии сегодня завершает работу
Премьер-министр Армении на полях саммита МОФ провел ряд встреч
Пашинян: Армения заинтересована в диверсификации сотрудничества со Швейцарией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна