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«Гирчи» приглашает представителей духовенства на фестиваль марихуаны


12.10.2018   16:54
Один из лидеров «Гирчи» Яго Хвичия заявляют, что на фестивале марихуаны ждут и представителей духовенства.

Как отметил Яго Хвичия, «все знают, что в патриархии есть люди, которые употребляют марихуану».

«Я не жду эксцессов, так как у патриархии есть сложная моральная дилемма. Мы все знаем, что патриархии существуют люди, которые употребляют марихуану. У нас есть такие знакомые, мы знаем таких священников и это – порядочные люди. Я не считаю, что они грешники, или совершают проступок, они простые люди как я, которые живут обычно. Я жду на акции не набега этих людей, а то, что они придут в гости, жду от них правдивого слова. Если бы я этого не ждал, тогда у меня должна была быть исчерпана надежда на существование здравого мнения среди представителей духовенства. Я точно знаю и видел духовных лиц, которые употребляют марихуану в церкви, и они – моральные, порядочные люди и сейчас нужно доказать эту моральность», — заявил Яго Хвичия.

Фестиваль марихуаны в Тбилиси планируется 20 октября.






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