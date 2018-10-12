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Представитель ЕНД выступает против увеличения финансирования СГБ
12.10.2018 17:12
Представитель «Единого национального движения» Гия Барамидзе выступает против увеличения финансирования Службы государственной безопасности. Барамидзе утверждает, что бюджетные средства расходуются не рационально.
«Мы видим, что средства расходуются не рационально, не правильно и идут только в том направлении, чтобы удовлетворить структуры, которые каким-то образом должны сохранить Иванишвили власть. В этом случае одним из ярких появлений является финансирование Службы государственной безопасности, которое увеличивается на 10 миллионов лари. На седьмом году власти Иванишвили, в условиях оккупации 20% страны, не обезврежен ни один шпион. В этой структуре работают почти 4000 человек, и результат их непосредственной работы никому не известен, так как такого результата не существует. Очевидно, что эта структура — политическая полиция, исполняющая политические цели и задачи, чтобы преследовать «Национальное движение», преследовать других политических оппонентов», — сказал Гия Барамидзе.
Согласно проекту бюджета на 2019 год, финансирование СГБ увеличивается с 109,075 млн. дари до 134,0 млн. лари. В частности, 6 млн лари предназначено на рост зарплаты для сотрудников низкого ранга, в среднем прибавка составит 250 лари.
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