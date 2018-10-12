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Кандидат в президенты Зураб Джапаридзе вызывает граждан на дебаты


12.10.2018   17:21
В рамках предвыборной кампании, кандидат в президенты от «Гирчи» Зураб Джапаридзе проводит акцию под названием «Change My Mind».

Зураб Джапаридзе вызывает граждан на дебаты и отвечает на их вопросы. По его словам, если избиратель сможет обосновать, что лидер «Гирчи» не заслуживает быть президентом, он снимет свою кандидатуру.

«Мы начали эту акцию со двора Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили. Я готов выслушать любого человека, которые попытается убедить меня, что я не лучший кандидат в президенты. Если кто-либо из них сможет аргументированно обосновать мне, почему я не заслуживаю должности президента, я сниму кандидатуру», — заявил Джапаридзе.

В рамках предвыборной активности Зураб Джапаридзе проведет подобные акции на территории разных университетов.






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