ПАСЕ потребовала от РФ вернуть обломки самолета Качиньского

12.10.2018 17:32 Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) потребовала от России передать властям Польши обломки польского авиалайнера Ту-154, который потерпел крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года. ПАСЕ 12 октября приняла соответствующую резолюцию.



Авторы резолюции призвали власти России воздержаться от любой деятельности на месте катастрофы, которая может быть расценена польской стороной как оскорбительная для памяти жертв.



В документе также сказано, что выводы российской и польской комиссий о причинах катастрофы совпали в главном — в том, что самолет погиб в результате несчастного случая. Однако Россия "возлагает всю ответственность на экипаж самолета", а Польша часть вины возлагает на диспетчеров, а также неудовлетворительное состояние аэродрома в Смоленске. Согласно еще одному польскому расследованию, столкновению с землей предшествовали взрывы на борту. Выдвигается версия, что самолет мог разбиться в результате теракта.



В ПАСЕ призвали Польшу и Россию сотрудничать при расследовании катастрофы и привлечь виновных к ответственности. В резолюции подчеркнули, что отказ России передать обломки самолета польским следователям способствовал распространению в польском обществе мнения о том, что России есть что скрывать в связи с катастрофой.





Напомним, что в той катастрофе погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его жена и представители польского военного командования.















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