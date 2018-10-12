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Лаша Дарсалия назначен заместителем министра иностранных дел Грузии


12.10.2018   17:35
Приказом премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе от 8 октября 2018 года за №381на должность заместителя министра иностранных дел назначен Лаша Дарсалия.

Согласно информации МИД, с ноября 2017 года Лаша Дарсалия занимал должность первого заместителя государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии. У него есть большой опыт деятельности на руководящих позициях в разных государственных структурах, в частности он занимал должность руководителя аналитического директората в Службе разведки Грузии, и директора департамента безопасности и аналитики Совета национальной безопасности Грузии. В 2004-2006 годы Лаша Дарсалия работал на разных позициях в кавказском офисе британской организации "Лондонский информационный центр о конфликтах и государственном возрождении", а в 2002-2004 годы аналитиком в Лондонском информационном центре.

По их же сообщению, Лаша Дарсалия владеет степенью магистра международных отношений Тбилисского государственного университета Иване Джавахишвили, а также степенью магистра международных отношений университета Эсекса (Великобритания).

По информации ведомства, Лаша Дарсалия приcтупит к исполнению полномочия с 15 октября 2018 года.

Данная должность стала вакантной после того, как Давид Дондуа был назначен на должности в посольстве Грузии в Республике Австрия, и Организации безопасности и сотрудничества Европы, и постоянного представителя Грузии в других международных организациях, размещенных в Вене.






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