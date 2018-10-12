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НПО: Для мобилизации сторонников Зурабишвили используется административный ресурс


12.10.2018   17:44
Сразу несколько авторитетных неправительственных организаций заявили об использовании административных ресурсов для мобилизации сторонников Саломе Зурабишвили – кандидата в президенты Грузии, официально поддерживаемой правящей партией «Грузинская мечта». Соответствующее заявление НПО распространили сегодня.

Наблюдатели организаций сообщили, что официальные лица нескольких муниципалитетов в разных регионах страны поручают директорам и сотрудникам бюджетных учреждений провести мобилизацию и составить списки потенциальных сторонников Зурабишвили.

Как утверждается, бюджетных служащих обязывают заполнять специальные формы. Там они должны указать свои данные и данные членов их семей: имена, фамилии, номер удостоверения личности, степень родства, а также избирательные участки, где каждый из них должен голосовать 28 октября.

«В Самегрело сотрудники некоммерческих организаций, опрошенные наблюдателями организаций, заявили, что опасаются увольнения в случае, если они открыто осудят этот факт», — сказано в заявлении.

НПО утверждают, что располагают материалами, которые подтверждают достоверность их заявления. Вместе с тем, правозащитники не обнародуют эти данные, поскольку они содержат личную информацию о бюджетных служащих и членах их семей.

«Вышеупомянутые факты содержат элементы принуждения и давления. Они представляют собой использование административных ресурсов в пользу кандидата, поддерживаемого правящей партией, что противоречит избирательному законодательству», — отмечают авторы заявления.

Правозащитники призвали чиновников районных администраций и правящую политическую силу впредь не использовать административные ресурсы. Сотрудников учреждений, финансируемых из бюджета, НПО просят отказаться от выполнения «партийных инструкций и открыто заявлять о подобных фактах, в случае их наличия».

Подписи под документом поставили представители Transparency International Georgia, «Ассоциации молодых юристов Грузии» и ISFED.






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