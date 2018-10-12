В Грузии более 3,5 миллионов избирателей - первичные данные

12.10.2018 18:02 Агентство развития государственных сервисов передало Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии список 3 558 437 потенциальных избирателей. Как заявил глава агентства Сосо Гиоргадзе, из списка удалены до 8000 умерших лиц.



«С 2014 года список оснащен биометрическими данными, что означает, что параллельно с данными каждого гражданина отправляется биометрическая фотография, это исключает на участке т.н. карусель», - сказал Гиоргадзе.



По его словам, на сегодняшний день биометрическими документами владеют в целом до 3 000 000 граждан и из списка удалены до 8000 умерших лиц.



«Именно эти цифры являются аргументами, на основании которых мы можем смело заявить, что на протяжении независимости Грузии это самый точный и прозрачный единый список избирателей», - сообщил Сосо Гиоргадзе.



По заявлению председателя Центризбиркома, данному списку требуется доработка и это не окончательные данные.

«Агентством развития государственных сервисов нам передан не список избирателей, а данные избирателей. Разумеется, эти данные будут обработаны Центризбиркомом для президентских выборов. Это не окончательные данные списка избирателей», - сообщила Тамар Жвания.















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