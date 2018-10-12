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Находящаяся в агонии власть перешла на тотальное насилие в отношении госчиновников - Георгий Вашадзе


12.10.2018   18:20
Власть находится в тяжелейшем положении, и перешла на тотальное насилие в отношении государственных чиновников - один из лидеров Объединенной оппозиции Георгий Вашадзе говорил на брифинге о давлении, к которому прибегает власть для того, чтобы собрать голоса для Саломе Зурабишвили.

По словам Вашадзе, по всей Грузии государственных чиновников заставляют представить списки в пользу поддержанного властью кандидата.

"Уже массово по всей Грузии они начали заставлять государственных чиновников принести списки сторонников для Саломе Зурабишвили, и в случае отказа угрожают увольнением с работы"- говорит Вашадзе.

Георгий Вашадзе приводит как пример заявление неправительственных организаций, в котором сказано, что давление на государственных служащих по всей Грузии имеет массовый характер.

"Им прямо дали задание, и государственным чиновникам звонят с текстом: у вас штраф патрульной полиции, или у вас отобрали водительские права, если вы принесете список 15-20 сторонников, вам вернут водительские права, или аннулируют штраф.

Это тотальное беззаконие. Это массовое насилие находящейся в агонии "Грузинской мечты" на государственных чиновников и граждан"- говорит Георгий Вашадзе.

Вашадзе призывает граждан, к которым позвонят и предложат аннулировать штраф, обратится к Объединенной оппозиции "Сила в единстве".

"Мы будем противостоять абсолютно всему, чтобы остановить это беззаконие"- говорит Вашадзе.

По его же заявлению, Объединенная оппозиция передала эту информацию посольству Соединенных Штатов Америки в Грузии.

"Сила в единстве" собирается передать информацию также местным и международным неправительственным организациям.






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