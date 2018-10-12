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Григол Вашадзе встретился с избирателями в Болниси
12.10.2018 18:24
Кандидат в президенты от «Единого национального движения» и объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе встретился с населением Болниси. На встрече в селе Талавери Григол Вашадзе и другие лидеры объединения обратились к местным с речью.
По данным пресс-службы кандидата в президенты, Григол Вашадзе отметил, что в случае прихода национального коалиционного правительства к власти, пенсии будут увеличены до 400 лари, зарплата учителей – до 1000 лари. По словам кандидата в президенты, рост отметки экономики является одним из главных приоритетов объединения.
К болнисцам с речью обратился и руководитель президентской кампании «Сила в единстве». По словам Георгия Вашадзе, в результате правления «Грузинской мечты» в Грузии укоренились бедность и коррупция, ощутимо вырос показатель криминала. По завершении встречи, лидеры объединения призвали местных прийти на выборы 28 октября.
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