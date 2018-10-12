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Турция освободила американского пастора, обвиняемого в терроризме


12.10.2018   18:30
Суд в Турции освободил заключенного американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара обвиняла в связях с террористическими организациями. Об этом сообщает ВВС.

Суд освободил Брансона из-под домашнего ареста и позволил выезд за границу. Брансон был приговорен в Турции к трем годам лишения свободы, но не будет отбывать срок, поскольку уже два года пробыл в тюрьме.

Он отрицал обвинения в шпионаже, которое грозило ему 35-летним сроком заключения. Из-за ареста Брансона в последние месяцы обострилась напряженность между США и Турцией.

Анкара предлагала освободить Брансона в обмен на смягчение наказания для турецкого государственного банка Halkbank. Американские чиновники отклонили предложение, заявив, что Брансон должен быть освобожден, прежде чем могут обсуждаться другие вопросы.

В августе США наложили санкции на министров турецкого правительства, а Турция отреагировала повышением тарифов.






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