Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В России новая паранойя - антиконстантинопольская


12.10.2018   18:31
Библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков в связи с решениями Константинополя по Украине предложил ряд ответных мер, которые, по мнению священника, естественно вытекают из ситуации.

"Ввиду отпадения бывшего Константинопольского патриархата от Церкви создать епархии и приходы РПЦ на территории Турции, включая Стамбул", - пишет отец Андрей в своем фейсбуке

Кроме того, он предлагает созвать в Москве чрезвычайный Всеправославный Собор для низложения патриарха Варфоломея и членов его Синода.

Также священник предлагает разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, "анафематствовать ересь восточного папизма, включая лжеучение о праве Стамбульского епископа на отмену и пересмотр анафем и прещений поместных Церквей".

По мнению священника, следует также объявить, что Константинопольский патриархат "учинил раскол, вошел в общение с анафемой и сам подпал под неё".

Константинопольский синод, который завершил свою работу в четверг в Стамбуле, снял анафему с лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета Денисенко, признал каноничной его организацию и другую раскольничью структуру Украины - УАПЦ. Кроме того, Константинополь объявил о восстановлении своих прав на Киевскую митрополию.

В Русской православной церкви в ответ уже заявили, что эти действия вынуждают ее разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Начинается реабилитация дворца Романовых в Ликани
Сенаторы США предложили Европе помощь в отказе от энергоресурсов из России
Стоимость экспортных грузинских вин выросла на 22%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
НПО: Для мобилизации сторонников Зурабишвили используется административный ресурс
Лаша Дарсалия назначен на должность заместителя министра иностранных дел
Саммит Франкофонии сегодня завершает работу
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна