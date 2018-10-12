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В России новая паранойя - антиконстантинопольская
12.10.2018 18:31
Библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков в связи с решениями Константинополя по Украине предложил ряд ответных мер, которые, по мнению священника, естественно вытекают из ситуации.
"Ввиду отпадения бывшего Константинопольского патриархата от Церкви создать епархии и приходы РПЦ на территории Турции, включая Стамбул", - пишет отец Андрей в своем фейсбуке
Кроме того, он предлагает созвать в Москве чрезвычайный Всеправославный Собор для низложения патриарха Варфоломея и членов его Синода.
Также священник предлагает разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, "анафематствовать ересь восточного папизма, включая лжеучение о праве Стамбульского епископа на отмену и пересмотр анафем и прещений поместных Церквей".
По мнению священника, следует также объявить, что Константинопольский патриархат "учинил раскол, вошел в общение с анафемой и сам подпал под неё".
Константинопольский синод, который завершил свою работу в четверг в Стамбуле, снял анафему с лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета Денисенко, признал каноничной его организацию и другую раскольничью структуру Украины - УАПЦ. Кроме того, Константинополь объявил о восстановлении своих прав на Киевскую митрополию.
В Русской православной церкви в ответ уже заявили, что эти действия вынуждают ее разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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